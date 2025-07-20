Германия, Франция и Великобритания готовятся к новому раунду переговоров с Ираном

Судьба иранской ядерной программы вновь в центре внимания. Германия, Франция и Великобритания, так называемая «евротройка», готовятся к новому раунду переговоров с Ираном, который может состояться уже на следующей неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако перспективы этих переговоров туманны. Днем ранее стало известно, что парламентская комиссия Ирана по национальной безопасности и внешней политике планирует обсудить политику «евротройки», касающуюся механизма автоматического восстановления санкций ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.

Напомним, министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии в телефонном разговоре с главой МИД Ирана пригрозили восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета. В ответ глава МИД Ирана заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке.