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Германия, Франция и Великобритания готовятся к новому раунду переговоров с Ираном

20 июля 2025 13:29
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Судьба иранской ядерной программы вновь в центре внимания. Германия, Франция и Великобритания, так называемая «евротройка», готовятся к новому раунду переговоров с Ираном, который может состояться уже на следующей неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия, Франция и Великобритания готовятся к новому раунду переговоров с Ираном-2

Однако перспективы этих переговоров туманны. Днем ранее стало известно, что парламентская комиссия Ирана по национальной безопасности и внешней политике планирует обсудить политику «евротройки», касающуюся механизма автоматического восстановления санкций ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.

Напомним, министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии в телефонном разговоре с главой МИД Ирана пригрозили восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета. В ответ глава МИД Ирана заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке.

# Международная политика

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