Граждане 9 государств пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Татарстане

В результате атаки украинских беспилотников в Татарстане пострадали граждане девяти государств. Об этом заявили в администрации главы региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что в основном раненые – это выходцы из Африки и Центральной Азии. Беспилотники атаковали несколько предприятий в Елабуге и Нижнекамске, в результате чего пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Следственный комитет уже начал расследование по факту обстрела Татарстана. По официальной информации, летательные аппараты были оснащены оборудованием НАТО, что помогло устройствам добраться на такую дальнюю территорию.