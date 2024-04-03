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Граждане 9 государств пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Татарстане

03 апреля 2024 10:42
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В результате атаки украинских беспилотников в Татарстане пострадали граждане девяти государств. Об этом заявили в администрации главы региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане 9 государств пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Татарстане-1

Сообщается, что в основном раненые – это выходцы из Африки и Центральной Азии. Беспилотники атаковали несколько предприятий в Елабуге и Нижнекамске, в результате чего пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Следственный комитет уже начал расследование по факту обстрела Татарстана. По официальной информации, летательные аппараты были оснащены оборудованием НАТО, что помогло устройствам добраться на такую дальнюю территорию.

# Международная политика

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