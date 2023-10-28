ГА ООН одобрила резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

Генеральная Ассамблея ООН утвердила предложенную арабскими государствами резолюцию, требующую незамедлительного перемирия в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

120 стран мира поддержали эту инициативу, 14 были против и 45 воздержались. Израиль и США были в числе стран, которые выступили против. Представитель государства Израиль в ООН отверг это решение, заявив, что организация «больше не имеет легитимности». В то же время ХАМАС положительно оценил решение Генеральной Ассамблеи ООН.