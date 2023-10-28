Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газа 150 подземных объектов

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщила о том, что нанесла удары по 150 объектам на севере Газы, в том числе по тоннелям и другим подземным объектам инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе этой операции было убито несколько боевиков ХАМАС. Ранее ЦАХАЛ заявил, что был убит глава военно-воздушных сил ХАМАС Асем Абу Ракаба. Продолжающийся из-за территориальных споров между Палестиной и Израилем конфликт является причиной роста напряженности в регионе. Недавно начался очередной виток противостояния после массированного обстрела Израиля ракетами из Газы.