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ПВО РФ уничтожила 155 украинских БПЛА над регионами России за ночь

22 апреля 2026 07:31
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ПВО РФ уничтожила 155 украинских БПЛА над регионами России за ночь-0

Силы противовоздушной обороны РФ в течение ночи уничтожили 155 украинских БПЛА над российскими регионами, пишет РИА Новости.

В оборонном ведомстве РФ информировали, что ночью с 21 на 22 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских БЛА самолетного типа в небе над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областями, над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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