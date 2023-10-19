ФСБ РФ в Приморье задержала жителя по делу о передаче данных украинским спецслужбам

В Приморье был задержан житель края, который передавал информацию о военных объектах региона украинским спецслужбам. Об этом пишет РИА Новости. Он сам связался с сотрудниками специальных служб Украины и предлагал свои услуги.

Он собрал и переслал сведения о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморского края. При этом задержанный осознавал, что эта информация может использоваться против государственной безопасности. Мужчина был обвинен по статье «Госизмена» и арестован.