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ФСБ РФ в Приморье задержала жителя по делу о передаче данных украинским спецслужбам

19 октября 2023 09:13
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В Приморье был задержан житель края, который передавал информацию о военных объектах региона украинским спецслужбам. Об этом пишет РИА Новости. Он сам связался с сотрудниками специальных служб Украины и предлагал свои услуги.

Он собрал и переслал сведения о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморского края. При этом задержанный осознавал, что эта информация может использоваться против государственной безопасности. Мужчина был обвинен по статье «Госизмена» и арестован.

# Международная политика

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