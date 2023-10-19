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В США водитель на полной скорости въехал в толпу пешеходов

19 октября 2023 08:20
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Новости США. Смертельное ДТП произошло в Калифорнии. В городе Малибу легковушка на полной скорости протаранила три припаркованных машины и въехала в толпу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США водитель на полной скорости въехал в толпу пешеходов-1

Жертвами происшествия стали четыре студентки местного университета. Еще два человека с различными травмами доставлены в больницы. По сообщению полиции, виновник аварии, 22-летний водитель, задержан, выясняются все обстоятельства происшествия.

# Авария # Фотофакт

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