В США водитель на полной скорости въехал в толпу пешеходов

Новости США. Смертельное ДТП произошло в Калифорнии. В городе Малибу легковушка на полной скорости протаранила три припаркованных машины и въехала в толпу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Смертельное ДТП произошло в Калифорнии. В городе Малибу легковушка на полной скорости протаранила три припаркованных машины и въехала в толпу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами происшествия стали четыре студентки местного университета. Еще два человека с различными травмами доставлены в больницы. По сообщению полиции, виновник аварии, 22-летний водитель, задержан, выясняются все обстоятельства происшествия.