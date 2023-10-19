Прямой эфир

Forbes: переданные Украине ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

19 октября 2023 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поставленные Украине американские ракеты ATACMS не способны уничтожить российские танки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью Дэвида Экса для Forbes.

Он объясняет, что боевая часть ракеты включает в себя около тысячи суббоеприпасов, но их мощность недостаточна для того, чтобы серьезно повредить танк при отсутствии очень удачного попадания. Эксперт также отмечает, что Украине были переданы ракеты, срок эксплуатации которых уже подходит к концу. По словам представительницы Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон, США не так давно передали эти ракеты Украине, однако дальность ракет была сокращена до 165 километров.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
В США водитель на полной скорости въехал в толпу пешеходов
19 октября 2023 08:20

В США водитель на полной скорости въехал в толпу пешеходов

Высший уровень террористической опасности введён во Франции
19 октября 2023 08:18

Высший уровень террористической опасности введён во Франции

Египет объявил об открытии гуманитарного коридора в Газу
19 октября 2023 08:16

Египет объявил об открытии гуманитарного коридора в Газу