Forbes: переданные Украине ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

Поставленные Украине американские ракеты ATACMS не способны уничтожить российские танки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью Дэвида Экса для Forbes.

Он объясняет, что боевая часть ракеты включает в себя около тысячи суббоеприпасов, но их мощность недостаточна для того, чтобы серьезно повредить танк при отсутствии очень удачного попадания. Эксперт также отмечает, что Украине были переданы ракеты, срок эксплуатации которых уже подходит к концу. По словам представительницы Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон, США не так давно передали эти ракеты Украине, однако дальность ракет была сокращена до 165 километров.