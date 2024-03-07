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Российские ПВО перехватили и уничтожили украинские дроны над тремя областями РФ

07 марта 2024 09:42
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Минувшей ночью системы ПВО России успешно отразили атаки шести беспилотников, пытавшихся поразить цели в трёх центральных регионах страны. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Один из них был сбит над Курской областью, а еще пять уничтожены над Брянской и два над Тульской областями. Власти Тульской области и губернатор Брянской области сообщили, что жертв и пострадавших в ходе атак нет.

ВСУ регулярно предпринимают попытку атаковать российские объекты с беспилотников, но ПВО страны успешно пресекает эти попытки. В пограничных районах по-прежнему сохраняется повышенная террористическая угроза.

# Международная политика

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