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Генерал РФ Зарудницкий не исключает войны в Европе из-за конфликта в Украине

07 марта 2024 09:58
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Начальник академии Генерального штаба ВС РФ подполковник Владимир Зарудницкий обозначил вероятность эскалации украинского конфликта в масштабную войну в Европе и риск втягивания России в новый военный конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Запад добивается «стратегического поражения» РФ, для чего требуется укрепление системы военной безопасности России. Зрудницкий отметил, что даже завершение конфликта в Украине не приведет к окончанию конфронтации между Россией и Западом.

Он также определил пять трендов в изменении системы военной безопасности: это необходимость адаптации системы к масштабу и типам военных угроз, подход к модульной безопасности, смена приоритетов в пользу военной безопасности, усиление реакции и централизация управления, а также повышение значения потенциала дружественных государств.

# Международная политика

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