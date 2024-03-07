Генерал РФ Зарудницкий не исключает войны в Европе из-за конфликта в Украине

Начальник академии Генерального штаба ВС РФ подполковник Владимир Зарудницкий обозначил вероятность эскалации украинского конфликта в масштабную войну в Европе и риск втягивания России в новый военный конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Запад добивается «стратегического поражения» РФ, для чего требуется укрепление системы военной безопасности России. Зрудницкий отметил, что даже завершение конфликта в Украине не приведет к окончанию конфронтации между Россией и Западом.

Он также определил пять трендов в изменении системы военной безопасности: это необходимость адаптации системы к масштабу и типам военных угроз, подход к модульной безопасности, смена приоритетов в пользу военной безопасности, усиление реакции и централизация управления, а также повышение значения потенциала дружественных государств.