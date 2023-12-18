ФСБ РФ нашла тайник с секретными документами СБУ

В Волновахском районе ДНР правоохранительными органами был обнаружен тайник с секретной документацией СБУ. Об этом пишет РИА Новости.

Это стало следствием совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и сотрудников военной контрразведки Тихоокеанского флота.

Предполагалось, что эти материалы будут эвакуированы до проведения спецоперации. Изучение этих документов позволило добыть информацию о лицах, имеющих отношение к работе украинских спецслужб. В данный момент ведутся оперативно-следственные мероприятия по проверке добытой информации.