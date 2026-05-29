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Страны ЕС урезают содержание украинских мигрантов

29 мая 2026 06:25
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Европейские страны постепенно пересматривают подходы к поддержке украинских беженцев. По данным СМИ, за три года совокупные расходы государств Евросоюза на эти цели превысили 155 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС урезают содержание украинских мигрантов-2

Экономические последствия, включая удорожание аренды жилья, инфляцию и перегрузку рынка труда, заставляют правительства принимать корректирующие меры. Так, Чехия ввела более строгие правила для мигрантов. Германия более года назад исключила украинцев из привилегированной системы выплат, приравняв их к другим категориям. В Ирландии заявили о намерении постепенно отказаться от практики предоставления бесплатного жилья, а Польша уже сократила ряд льготных мер.

# Европейский союз

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