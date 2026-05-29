Страны ЕС урезают содержание украинских мигрантов

Европейские страны постепенно пересматривают подходы к поддержке украинских беженцев. По данным СМИ, за три года совокупные расходы государств Евросоюза на эти цели превысили 155 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономические последствия, включая удорожание аренды жилья, инфляцию и перегрузку рынка труда, заставляют правительства принимать корректирующие меры. Так, Чехия ввела более строгие правила для мигрантов. Германия более года назад исключила украинцев из привилегированной системы выплат, приравняв их к другим категориям. В Ирландии заявили о намерении постепенно отказаться от практики предоставления бесплатного жилья, а Польша уже сократила ряд льготных мер.