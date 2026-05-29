В Великобритании зафиксирован исторический минимум рождаемости

Соединенное Королевство переживает демографический кризис. 2025 год стал самым неблагополучным по рождаемости почти за полвека. По официальным подсчетам, в 2025-м родилось лишь 580 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта цифра почти сравнялась с числом умерших жителей. Еще годом ранее разница составляла 26 тысяч в пользу новорожденных, а теперь равновесие нарушено. Британские власти привыкли закрывать кадровые и социальные дыры за счет мигрантов. Однако и этот ресурс иссякает. Если в 2023 году страну наводнили почти миллион переселенцев, то сейчас их приток упал до минимума за последние 14 лет.