Крупнейшая авиакомпания Германии временно отменила или задержала рейсы по всему миру из-за компьютерного сбоя

Новости Германии. Крупнейшая авиакомпания Германии была вынуждена временно отменить или задержать все рейсы по всему миру из-за компьютерного сбоя в системе регистрации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы сообщают о громадных очередях в аэропортах. В руководстве компании отказались от каких-либо комментариев по этому поводу. Там только уведомили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее решить эту проблему.