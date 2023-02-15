Прямой эфир

Крупнейшая авиакомпания Германии временно отменила или задержала рейсы по всему миру из-за компьютерного сбоя

15 февраля 2023 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Крупнейшая авиакомпания Германии была вынуждена временно отменить или задержать все рейсы по всему миру из-за компьютерного сбоя в системе регистрации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая авиакомпания Германии временно отменила или задержала рейсы по всему миру из-за компьютерного сбоя-1

Очевидцы сообщают о громадных очередях в аэропортах. В руководстве компании отказались от каких-либо комментариев по этому поводу. Там только уведомили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее решить эту проблему.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авиасообщение # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уровень инфляции в Польше вырос до 17,2%. Как изменились траты жителей на самое необходимое?
15 февраля 2023 14:12

Уровень инфляции в Польше вырос до 17,2%. Как изменились траты жителей на самое необходимое?

Завораживающие кадры из Англии. Огромная стая скворцов поднялась в небо
15 февраля 2023 13:07

Завораживающие кадры из Англии. Огромная стая скворцов поднялась в небо

В Мексике вылупились 6 птенцов редких пингвинов Адели
15 февраля 2023 13:05

В Мексике вылупились 6 птенцов редких пингвинов Адели