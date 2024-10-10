Французские водители протестуют из-за налога на грузовики

Таким способом водители выразили несогласие с налогом на большегрузы. Если сбор будет введен, то километр пути обойдется в 15 евроцентов. Пока такую схему опробуют в регионе Эльзас. Тем самым местные власти намерены сократить транзит по основным трассам. Для водителей это решение станет приговором: многие будут вынуждены закрыть свой бизнес.