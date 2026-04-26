Европе Ормузский пролив нужен гораздо больше, чем США – Хегсет
Африку называют рынком будущего. Материк с огромным потенциалом, который, как и в случае с Китаем, еще раскроется. Всему свое время, что называется. Ну а сейчас время глобальной мировой нестабильности, и один из ее источников находится на Ближнем Востоке. На неделе мы наблюдали, как разворачиваются события в Ормузском проливе и на нефтяных биржах. За прошедшие дни нефть подорожала и вернулась к отметке в 105 долларов за баррель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Соглашения по Ормузскому проливу достигнуть не удалось, но, несмотря на формальный запрет, пролив успешно проходили отдельные танкеры, которые везли нефть в Китай. Возможная причина в том, что КНР перебросила в регион ударную группу кораблей, а американцы оказались не готовы перехватывать китайские танкеры и идти на обострение с КНР. Но для стран Персидского залива и западных покупателей пролив остается закрытым. Поэтому США продолжают давление и пытаются принудить Иран отказаться от контроля.
Но на это надежды мало. Вся власть в стране сейчас сосредоточена у Корпуса стражей исламской революции, и любые уступки США по Ормузскому проливу для них будут означать снижение цен на нефть и потерю авторитета внутри страны.
А тем временем ситуация в Ормузском проливе развела по разным берегам США и ЕС. Вашингтон надеялся на поддержку в этом вопросе, но, увы, Европа решила остаться не при делах.
Пит Хегсет, глава Пентагона (США):
Мы не рассчитываем на Европу, но Ормузский пролив нужен им гораздо больше, чем нам, и им, возможно, стоит начать меньше говорить, устраивать меньше помпезных конференций в Европе и сесть в лодку. Это гораздо больше их война, чем наша.