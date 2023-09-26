Новости Франции. Франция столкнулась с дефицитом воды. Без нее остались около 40 тысяч жителей. Виной тому – засушливое лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти о проблеме осведомлены. Однако борются только с ее последствиями. 200 муниципалитетов пришлось снабжать цистернами с минеральной водой. Запрещено наполнение бассейнов и мытье машин. Виноделы и фермеры жалуются на убытки. Но они не единственные, кто пострадал в этой ситуации. Французские власти планируют обязать все отрасли экономики сократить потребление воды на 10 %.