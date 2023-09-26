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Франция столкнулась с дефицитом воды

26 сентября 2023 19:25
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Новости Франции. Франция столкнулась с дефицитом воды. Без нее остались около 40 тысяч жителей. Виной тому – засушливое лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция столкнулась с дефицитом воды-1

Власти о проблеме осведомлены. Однако борются только с ее последствиями. 200 муниципалитетов пришлось снабжать цистернами с минеральной водой. Запрещено наполнение бассейнов и мытье машин. Виноделы и фермеры жалуются на убытки. Но они не единственные, кто пострадал в этой ситуации. Французские власти планируют обязать все отрасли экономики сократить потребление воды на 10 %.

# Водоснабжение # Новости Франции # Фотофакт

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