Франция стала лидером по уровню недоверия к ЕС

Авторитет Евросоюза падает в глазах стран-участниц. Лидером по уровню недоверия ЕС стала Франция, о чем свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные на сайте Европарламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно результатам исследования, положительно влияние объединения оценили лишь 34 % респондентов. А вот 7 из 10 французов недовольны институтами ЕС. В целом лишь 9 из 27 стран-участниц считают Евросоюз стабильным регионом в период мировых потрясений. Остальные иллюзий по поводу объединения не питают. По степени неудовлетворенности ЕС вслед за Францией в списке расположились Чехия и Словения. А больше всего положительных отзывов оставили граждане Португалии, Ирландии и Дании.