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Франция стала лидером по уровню недоверия к ЕС

24 мая 2024 08:43
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Авторитет Евросоюза падает в глазах стран-участниц. Лидером по уровню недоверия ЕС стала Франция, о чем свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные на сайте Европарламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция стала лидером по уровню недоверия к ЕС-1

Согласно результатам исследования, положительно влияние объединения оценили лишь 34 % респондентов. А вот 7 из 10 французов недовольны институтами ЕС. В целом лишь 9 из 27 стран-участниц считают Евросоюз стабильным регионом в период мировых потрясений. Остальные иллюзий по поводу объединения не питают. По степени неудовлетворенности ЕС вслед за Францией в списке расположились Чехия и Словения. А больше всего положительных отзывов оставили граждане Португалии, Ирландии и Дании.

# Международная политика # Новости Франции

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