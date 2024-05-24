С должности снят командующий 20-й армией ВС РФ Ахмедов – Рогов

Командующий 20-й армией России Сухраб Ахмедов отстранен от должности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

За последние месяцы были арестованы высокопоставленные военные в России, в том числе глава управления Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, заместитель министра обороны Тимур Иванов, главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

Им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и мошенничестве. По обвинению в получении взятки был также арестован заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин.