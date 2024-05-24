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Европа готовится к началу войны с Россией – Орбан

24 мая 2024 08:27
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа готовится к войне с Россией, ссылаясь на высказывания западных политиков и СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что не считает вероятным нападение России на страны НАТО, а слова о «российской угрозе» – уловкой Запада. Орбан также отметил, что рабочие группы НАТО рассматривают вопрос о возможном участии альянса в конфликте в Украине.
 
Орбан также отметил, что при учреждении НАТО не планировалось действовать за пределами своей территории. Сейчас венгерские юристы изучают, как Венгрия может остаться членом НАТО, не принимая участия в его действиях за пределами территории альянса.

# Международная политика

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