Франция собирается изменить формат поддержки Украины

Франция собирается сосредоточиться на производстве вооружения на территории Украины, заявил французский посол в Киеве Гаэль Весьер в интервью телеканалу France Info, сообщает ТАСС.

«Франция продолжает поставки военного оборудования. Мы, конечно же, и дальше поддерживаем Украину. Но эта поддержка постепенно будет менять характер, так как наша цель – произвести больше оружия в Украине, а не действовать только за счет безвозмездных поставок и закупок», – сказал посол.

По словам дипломата, инициатором подобных изменений является глава МИД Франции Катрин Колонна, которая собирается в ближайшее время посетить Киев. Однако Весьер отмечает: «Чтобы перейти от одной стратегии к другой, потребуется некоторое время».