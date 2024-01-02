Число жертв землетрясения в Японии выросло до 48 человек

Число жертв после мощного землетрясения в Японии достигло 48 человек, передает ТАСС.

2 января 2024 года число жертв от мощных подземных толчков магнитудой до 7,6 баллов достигло 48 человек, насчитывается около 50 пострадавших. Почти 60 тысяч человек эвакуированы. Больше всего повреждений получила префектура Исикава, которая расположена в центральной части острова Хонсю.

Отметим, что это уже 12-е по счету крупное землетрясение в Японии с 2010 года. Причина таких частых сейсмических событий связана с расположением Японского архипелага на стыке сразу нескольких литосферных плит. Зачастую такая сейсмоактивность приводит и к большим цунами.