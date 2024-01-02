В аэропорту Токио произошло столкновение двух самолетов на взлётно-посадочной полосе

В токийском международном аэропорту Ханэда при посадке загорелся самолет японской авиакомпании Japan Airlains,пишет РИА Новости.

Самолет выполнял внутренний рейс из Сапорро в Токио. По данным японских ведомств, на борту находилось 379 человек, в том числе 8 детей и несколько членов экипажа. Пассажиры и персонал были эвакуированы.

РИА Новости со ссылкой на японское информационное агентство Киодо сообщает, пожар произошел в результате столкновения авиалайнера с воздушным судном береговой охраны: пока последний находился на ВПП, пассажирский самолет выполнял посадку на эту же полосу.

Воздушное судно береговой охраны также охватило пламя. Сообщается, что из 6 человек экипажа удалось выжить лишь пилоту.

Отмечается, что задачей самолета береговой охраны было доставить предметы первой необходимости на базу в Ниигате, чтобы затем их отправили в регионы пострадавшим накануне от серии землетрясений в префектуре Исикава.