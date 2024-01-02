ВС РФ провели успешную атаку на украинские предприятия по производству ракет

Воздушно-космические силы России нанесли удар по украинским военно-промышленным предприятиям, передает РИА Новости.

Сообщается, что поражены были предприятия ВПК Украины в Киеве и его пригородах. На базе этих объектов осуществлялось производство ракет и боевых беспилотников.

«Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые выполняли заказы по производству ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов и осуществляли ремонт вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах. Также удары нанесены по объектам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения западного производства», – рассказали в сводке Минобороны России.

Отметим, что в украинские СМИ сообщали накануне о серии мощных взрывов в Киеве. Несколько районов города остались без электроснабжения.

Минобороны России подчеркивает, что все удары приходятся только на объекты энергетики, ВПК Украины, а также на пункты связи и координирования украинских войск.