Франция передала Украине дроны с дальностью полета 500 км – AFP

Французская компания EOS Technologie предоставила Украине беспилотные летательные аппараты Rodeur с дальностью полета до 500 км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Устройство может нести до 4 кг, летать в течение 5 часов со скоростью 100 км/ч, запускается из катапульты, а его сборка занимает три минуты. Дрон применяется как для ведения разведки, так и в качестве «камикадзе».

Также в зарубежном агентстве рассказали о французском стартапе Alta Ares, который действует в Украине, производит дроны-перехватчики и программное обеспечение, благодаря которому эффективность перехватов повысилась с 30 до 65 %.

Кроме этого, производитель авто Renault вместе с Turgis Gaillard и при содействии Министерства обороны Франции наладит выпуск беспилотников для Киева.

Ранее французские власти призывали автопром и ВПК объединить усилия, напомнив, что последний раз автомобильные компании производили военную продукцию во время мировых войн.

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