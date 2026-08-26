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В Молдове продлили режим повышенной энергетической и гидрологической готовности

26 августа 2026 13:50
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Топливный и водный кризис в Молдове. Кабмин республики 26 августа на экстренном заседании продлил режим чрезвычайной готовности еще на 30 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пойти на такие меры власти вынуждены из-за критического дефицита ресурсов. По данным центра по управлению кризисами, горючего в стране осталось чуть больше чем на неделю, а на десятках АЗС уже нет дизеля. 

Параллельно нарастает угроза гидрологической катастрофы: на водохранилищах уровень воды упал почти на 9 метров, есть полностью пересохшие русла рек. В итоге под ударом оказалась выработка электричества и снабжение городов питьевой водой. Напомним, жесткие меры экономии действуют в Молдове с конца июля.

# Новости Молдовы

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