В Молдове продлили режим повышенной энергетической и гидрологической готовности

Топливный и водный кризис в Молдове. Кабмин республики 26 августа на экстренном заседании продлил режим чрезвычайной готовности еще на 30 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пойти на такие меры власти вынуждены из-за критического дефицита ресурсов. По данным центра по управлению кризисами, горючего в стране осталось чуть больше чем на неделю, а на десятках АЗС уже нет дизеля.

Параллельно нарастает угроза гидрологической катастрофы: на водохранилищах уровень воды упал почти на 9 метров, есть полностью пересохшие русла рек. В итоге под ударом оказалась выработка электричества и снабжение городов питьевой водой. Напомним, жесткие меры экономии действуют в Молдове с конца июля.