Фотофакт: более 30 редких видов бабочек живут в парке Hidden Jungle в США

Новости США. От скромных куколок до блестящих бабочек: в США в своеобразных джунглях приютили более 30 редких видов этих хрупких созданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя посетителям строго запрещено трогать обитательниц оранжереи, прикоснуться к прекрасному все же можно. Для этого посетителям следует тщательно продумать гардероб. Яркая разноцветная одежда – шанс, что нежные создания сядут на руку или плечо.