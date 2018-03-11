Фотофакт: более 30 редких видов бабочек живут в парке Hidden Jungle в США

Новости США. От скромных куколок до блестящих бабочек: в США в своеобразных джунглях приютили более 30 редких видов этих хрупких созданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. От скромных куколок до блестящих бабочек: в США в своеобразных джунглях приютили более 30 редких видов этих хрупких созданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя посетителям строго запрещено трогать обитательниц оранжереи, прикоснуться к прекрасному все же можно. Для этого посетителям следует тщательно продумать гардероб. Яркая разноцветная одежда – шанс, что нежные создания сядут на руку или плечо.
Насекомых в виде куколок привезли из стран Азии, Африки, Центральной и Южной Америки. Все они находятся на грани вымирания.