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Фотофакт: более 30 редких видов бабочек живут в парке Hidden Jungle в США

11 марта 2018 19:58
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Новости США. От скромных куколок до блестящих бабочек: в США в своеобразных джунглях приютили более 30 редких видов этих хрупких созданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотофакт: более 30 редких видов бабочек живут в парке Hidden Jungle в США-1

И хотя посетителям строго запрещено трогать обитательниц оранжереи, прикоснуться к прекрасному все же можно. Для этого посетителям следует тщательно продумать гардероб. Яркая разноцветная одежда – шанс, что нежные создания сядут на руку или плечо.

Фотофакт: более 30 редких видов бабочек живут в парке Hidden Jungle в США-4

Насекомых в виде куколок привезли из стран Азии, Африки, Центральной и Южной Америки. Все они находятся на грани вымирания.

# Фотофакт # Охрана природы

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