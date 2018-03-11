Мощные ливни в Краснодаре: затоплены улицы, парализовано движение трамваев

Новости России. Мощные ливни обрушились на Краснодар. Затоплены центральные улицы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах было парализовано движение трамваев. Дождь шел буквально стеной, а в какой-то момент обрушился ещё и град. Сильным ветром были повалены десятки деревьев, повреждены линии электропередачи.