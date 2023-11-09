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Захвачен крупный командный пост ХАМАС – Минобороны Израиля

09 ноября 2023 11:07
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Израильская армия захватила крупный командный пост ХАМАС в Газе и продолжает наступление. Об этом заявили в Министерстве обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако несмотря на то, что группировка больше не контролирует север сектора, операция идет не так быстро, как хотелось бы.

Захвачен крупный командный пост ХАМАС – Минобороны Израиля-1

Подразделения ЦАХАЛ встречают ожесточенное сопротивление. ХАМАС использует руины и оставшиеся подземные тоннели для организации засад и атак на военную технику. В свою очередь Израиль продолжает наносить массированные удары по анклаву. Жителей постоянно призывают перебраться на юг, где более безопасно и где планируется организовать так называемые гуманитарные зоны с палаточными лагерями и полевыми госпиталями.

Мирные граждане смогут получить там еду, воду и при необходимости медицинскую помощь. Чтобы люди могли безопасно покинуть зону боевых действий, израильская армия намерена делать гуманитарные паузы. Только 8 ноября север сектора покинули 50 тысяч его жителей.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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