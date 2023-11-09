Захвачен крупный командный пост ХАМАС – Минобороны Израиля

Израильская армия захватила крупный командный пост ХАМАС в Газе и продолжает наступление. Об этом заявили в Министерстве обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако несмотря на то, что группировка больше не контролирует север сектора, операция идет не так быстро, как хотелось бы.

Подразделения ЦАХАЛ встречают ожесточенное сопротивление. ХАМАС использует руины и оставшиеся подземные тоннели для организации засад и атак на военную технику. В свою очередь Израиль продолжает наносить массированные удары по анклаву. Жителей постоянно призывают перебраться на юг, где более безопасно и где планируется организовать так называемые гуманитарные зоны с палаточными лагерями и полевыми госпиталями.

Мирные граждане смогут получить там еду, воду и при необходимости медицинскую помощь. Чтобы люди могли безопасно покинуть зону боевых действий, израильская армия намерена делать гуманитарные паузы. Только 8 ноября север сектора покинули 50 тысяч его жителей.