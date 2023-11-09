Прямой эфир

Сербская полиция задержала около 4,5 тысячи нелегалов в ходе рейдов на границе

09 ноября 2023 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около 4,5 тысячи нелегалов задержала сербская полиция в ходе масштабных рейдов, проведенных в приграничных с Венгрией и Болгарией районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербская полиция задержала около 4,5 тысячи нелегалов в ходе рейдов на границе-1

Но главный эффект от этой общенациональной операции превзошел даже все ожидания Министерства внутренних дел. Через мигрантов силовики смогли выйти на крупную группировку, которая организовывала незаконный переход границы. Были арестованы около 120 человек, полиция обыскала более 80 000 тысяч автомобилей и более 300 домов.

И, как выяснилось, не зря. Был найден крупный арсенал оружия, более полутора тысяч патронов и сотни заграничных паспортов. В МВД заявили, что будут действовать до тех пор, пока не решат проблему нелегальной миграции и не будет разорвана цепочка контрабанды людей.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Захвачен крупный командный пост ХАМАС – Минобороны Израиля
09 ноября 2023 11:07

Захвачен крупный командный пост ХАМАС – Минобороны Израиля

Рассерженный водитель застрелил двух протестующих экоактивистов в Панаме
09 ноября 2023 10:58

Рассерженный водитель застрелил двух протестующих экоактивистов в Панаме

ВВП Германии упадет почти на половину процента в 2024-м – немецкие аналитики
09 ноября 2023 10:53

ВВП Германии упадет почти на половину процента в 2024-м – немецкие аналитики