Сербская полиция задержала около 4,5 тысячи нелегалов в ходе рейдов на границе

Около 4,5 тысячи нелегалов задержала сербская полиция в ходе масштабных рейдов, проведенных в приграничных с Венгрией и Болгарией районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но главный эффект от этой общенациональной операции превзошел даже все ожидания Министерства внутренних дел. Через мигрантов силовики смогли выйти на крупную группировку, которая организовывала незаконный переход границы. Были арестованы около 120 человек, полиция обыскала более 80 000 тысяч автомобилей и более 300 домов.

И, как выяснилось, не зря. Был найден крупный арсенал оружия, более полутора тысяч патронов и сотни заграничных паспортов. В МВД заявили, что будут действовать до тех пор, пока не решат проблему нелегальной миграции и не будет разорвана цепочка контрабанды людей.