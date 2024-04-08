Финский президент призвал продолжать бои в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с CNN отметил, что дальнейшие действия в Украине – это единственный путь к миру в текущем конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Единственный способ, которым мы можем достичь мира, – это через поле боя, - заявил он.

Стубботметил, что на данный момент мирные разговоры о завершении конфликта невозможны. При этом президент Финляндии отметил, что общество Украины уже устало от длительного конфликта.

В свою же очередь, российский лидер Владимир Путин не раз заявлял о том, что Москва готова и готова решать вопросы путем переговоров. Тем не менее в последнее же время призывы к проведению переговорного процесса по Украине сталкиваются с решительным отказом со стороны Киева.