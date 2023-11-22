Ливни в Доминиканской Республике унесли жизни 20 человек

Доминиканская Республика до сих пор не может оправиться от мощного удара стихии. Сильные дожди вызвали масштабные наводнения, жертвами которых стали более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доминиканская Республика до сих пор не может оправиться от мощного удара стихии. Сильные дожди вызвали масштабные наводнения, жертвами которых стали более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эвакуированы 13 тысяч жителей, сильно разрушены или полностью уничтожены около 3 000 домов. В 14 провинциях сохраняется высший, красный, уровень опасности из-за высокого риска схода оползней. В связи со стихийным бедствием в стране соболезнование президенту Доминиканы выразил Александр Лукашенко. Он пожелал скорейшего восстановления от последствий трагического происшествия и выразил слова поддержки семьям и родственникам погибших.