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Ливни в Доминиканской Республике унесли жизни 20 человек

22 ноября 2023 13:40
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Доминиканская Республика до сих пор не может оправиться от мощного удара стихии. Сильные дожди вызвали масштабные наводнения, жертвами которых стали более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни в Доминиканской Республике унесли жизни 20 человек-1

Эвакуированы 13 тысяч жителей, сильно разрушены или полностью уничтожены около 3 000 домов. В 14 провинциях сохраняется высший, красный, уровень опасности из-за высокого риска схода оползней. В связи со стихийным бедствием в стране соболезнование президенту Доминиканы выразил Александр Лукашенко. Он пожелал скорейшего восстановления от последствий трагического происшествия и выразил слова поддержки семьям и родственникам погибших.

# Природные явления # Фотофакт

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