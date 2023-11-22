Григорий Азарёнок: никакого прогресса и будущего за Европой нет. Шпенглера читайте

Григорий Азаренок, СТВ:

Пишет нам наш зритель: «Хватит уже эти имперские замашки! Эй, ваше время прошло!» Наше время настало, время выбрало нас – говорит Президент нашего государства. «И наше время впереди, а вот ваше время и власть тьмы, – говорится в Евангелии, – оно заканчивается, рушится». И никакого прогресса и будущего за Европой нет. Шпенглера читайте «Закат Европы». Он уже почти произошел. И уже скоро Франция будет называться «Франкистаном», и уже скоро Германия будет называться немецким халифатом или эмиратом, или еще как-нибудь. И не будет никакой Европы, потому что она сама себя уничтожает, она сама стреляет себе во все детородные органы и куда угодно. Потому что вы сами стали на путь самоуничтожения и сатанизма. И вы [Запад – прим. ред.] без колоний развиваться не можете. Мы трудолюбивее вас, мы сильнее вас, мы умнее вас, мы талантливее вас. Мы побеждали вас и в 1812 году, и 1941-м. Вставали и побеждали! И обязательно будем побеждать. И в космос мы первые полетели, а не вы. Вы лузеры. Вы только и можете что грабить. Вы только и можете, что холуйствовать. Вам надо всегда найти хозяина.

Вот даже можно по-разному относиться к Великой Октябрьской социалистической революции... Мы с вами относимся положительно, но тем не менее. Вот те, кто даже противники, давайте порассуждаем. Они говорят: рабская пята, коммунисты, железный занавес. Но ведь какое было сопротивление! Пять лет гражданской войны. Даже если вот так смотреть. А немецким фашистам? Никакого сопротивления не было. Приняли сразу и легли.

Петр Петровский, политолог:

Так и никакой революции толком не было. Сименсы и прочие просто начали финансировать, наняли новых менеджеров в виде НСДАП [Национал-социалистическая немецкая рабочая партия – прим. ред.].

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