Финляндия подписала декларацию о военной интеграции в НАТО, тем самым завершив формальный этап вступления в военный блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее, как заявили в Хельсинки, этот процесс будет продолжаться в течение многих лет.