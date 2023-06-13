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Финляндия подписала декларацию о военной интеграции в НАТО

13 июня 2023 08:54
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Финляндия подписала декларацию о военной интеграции в НАТО, тем самым завершив формальный этап вступления в военный блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее, как заявили в Хельсинки, этот процесс будет продолжаться в течение многих лет.

Финляндия подписала декларацию о военной интеграции в НАТО-1

Президент страны Саули Ниинисте по этому поводу заявил, что страна вступила в новую эру своей истории, став частью Североатлантического альянса. По его словам, это решение связано со стремлением финнов «жить в мире и решительно защищать своих соотечественников».

# Международная политика # Саули Ниинисте # Фотофакт

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