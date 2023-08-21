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Финансовые аналитики подсчитали, чего будет стоить Европе аномальная жара

21 августа 2023 06:17
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Аномальная жара обойдется странам Европы в 1 % ВВП. Об этом заявили финансовые аналитики. По их подсчетам, один день с температурой воздуха, превышающей 32 градуса, эквивалентен половине дня забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовые аналитики подсчитали, чего будет стоить Европе аномальная жара-1

У работников падает производительность, они допускают ошибки. Из-за проблем со здоровьем люди не выходят на работу. К этому стоит добавить ущерб от лесных пожаров, которые возникают из-за зноя и сильного ветра. Огонь уничтожает тысячи гектаров, а фермеры лишаются урожая.

# Погода # Фотофакт

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