Финансовые аналитики подсчитали, чего будет стоить Европе аномальная жара

Аномальная жара обойдется странам Европы в 1 % ВВП. Об этом заявили финансовые аналитики. По их подсчетам, один день с температурой воздуха, превышающей 32 градуса, эквивалентен половине дня забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У работников падает производительность, они допускают ошибки. Из-за проблем со здоровьем люди не выходят на работу. К этому стоит добавить ущерб от лесных пожаров, которые возникают из-за зноя и сильного ветра. Огонь уничтожает тысячи гектаров, а фермеры лишаются урожая.