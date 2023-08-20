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ВСУ атаковали Ростовскую область дронами-камикадзе

20 августа 2023 13:59
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале о предпринятой попытке террористического акта с применением беспилотников-камикадзе, передает РИА Новости.

Сообщается, что два дрона рухнули на территорию воинской части в Каменске, еще один – в одном километре к северу от Новошахтинска. Обошлось без жертв и разрушений.

Ранее в городе Курске беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала, в связи с чем пострадали пять человек. Другой беспилотный летательный аппарат упал в Ступинском районе Московской области. В аэропортах Внуково и Домодедово из-за этого были временно ограничены полеты.

# Оружие и боеприпасы

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