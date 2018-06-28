Фестиваль Disney Sand Magic в Бельгии: фотофакт

Новости Бельгии. Сотни туристов со всего мира стекаются на побережье Северного моря в бельгийском Остенде. Здесь открылся один самых из крупных в мире фестивалей песчаных скульптур Disney Sand Magic, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка, как можно догадаться из названия, посвящена фильмам и мультфильмам компании «Дисней». Над созданием любимых детьми и взрослыми персонажей в течение месяца работали 40 специалистов из 12 стран.