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Фестиваль Disney Sand Magic в Бельгии: фотофакт

28 июня 2018 12:49
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Новости Бельгии. Сотни туристов со всего мира стекаются на побережье Северного моря в бельгийском Остенде. Здесь открылся один самых из крупных в мире фестивалей песчаных скульптур Disney Sand Magic, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль Disney Sand Magic в Бельгии: фотофакт-1

Выставка, как можно догадаться из названия, посвящена фильмам и мультфильмам компании «Дисней». Над созданием любимых детьми и взрослыми персонажей в течение месяца работали 40 специалистов из 12 стран.

Фестиваль Disney Sand Magic в Бельгии: фотофакт-4

А чтобы возвести гигантские скульптуры, им понадобилось свыше 240 грузовиков с песком.

# Фестиваль # Фотофакт

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