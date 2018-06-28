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Во время пожара на рынке в Найроби погибли 15 человек, более 70 травмированы

28 июня 2018 12:44
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Новости Кении. Крупный пожар, вспыхнувший на рынке в столице Кении Найроби, унес жизни 15 человек. Свыше 70 местных жителей, большинство из которых – продавцы, получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время пожара на рынке в Найроби погибли 15 человек, более 70 травмированы-1

Многие госпитализированы с сильными ожогами. Огонь вспыхнул в торговых рядах, и прежде, чем пожарные взяли ситуацию под контроль, пламя распространилось на жилые постройки. Материальный ущерб, нанесенный пожаром, даже по предварительным подсчетам огромен.

Во время пожара на рынке в Найроби погибли 15 человек, более 70 травмированы-4

Рынок Джикомба – популярная площадка перепродажи одежды. С 2015 подобные трагедии здесь случаются ежегодно.

# Пожар # Фотофакт

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