Во время пожара на рынке в Найроби погибли 15 человек, более 70 травмированы

Новости Кении. Крупный пожар, вспыхнувший на рынке в столице Кении Найроби, унес жизни 15 человек. Свыше 70 местных жителей, большинство из которых – продавцы, получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие госпитализированы с сильными ожогами. Огонь вспыхнул в торговых рядах, и прежде, чем пожарные взяли ситуацию под контроль, пламя распространилось на жилые постройки. Материальный ущерб, нанесенный пожаром, даже по предварительным подсчетам огромен.