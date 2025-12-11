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Фермеры Греции устроили акцию протеста против бездействия властей

11 декабря 2025 08:44
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Греческие фермеры продолжают борьбу за выживание. Они устроили очередную акцию протеста против бездействия властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Греции устроили акцию протеста против бездействия властей-2

Сотни тракторов заблокировали один их крупнейших портов страны. Таким образом забастовщики надеются привлечь внимание правительства к своему бедственному положению. Из-за непогоды и эпидемии животных фермеры понесли огромные убытки, некоторые из них разорились, многие оказались на грани банкротства. Но власти оставили сельхозпроизводителей без помощи.

Фермеры Греции устроили акцию протеста против бездействия властей-4

Теодула Гкавануди, фермер (Греция):
Ситуация сложная, особенно в этом году. Наши склады забиты кормами, но мы не можем ничего продать, нет ни ферм, ни животных. Нам не платят, люди не получают никакой помощи. Никаких выплат не поступало, а те, что поступали, были мизерными. Это серьезные проблемы, нам нужно как-то выживать.

Протестующие требуют выплаты всех причитающихся дотаций и компенсаций, установления справедливых цен на свою продукцию. Митинги в стране не утихают с конца ноября. Однако, правительство лишь бросило на борьбу с недовольными фермерами усиленные наряды полиции. 

# Протесты # Греция

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