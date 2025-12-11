Фермеры Греции устроили акцию протеста против бездействия властей

Сотни тракторов заблокировали один их крупнейших портов страны. Таким образом забастовщики надеются привлечь внимание правительства к своему бедственному положению. Из-за непогоды и эпидемии животных фермеры понесли огромные убытки, некоторые из них разорились, многие оказались на грани банкротства. Но власти оставили сельхозпроизводителей без помощи.

Теодула Гкавануди, фермер (Греция):

Ситуация сложная, особенно в этом году. Наши склады забиты кормами, но мы не можем ничего продать, нет ни ферм, ни животных. Нам не платят, люди не получают никакой помощи. Никаких выплат не поступало, а те, что поступали, были мизерными. Это серьезные проблемы, нам нужно как-то выживать.

Протестующие требуют выплаты всех причитающихся дотаций и компенсаций, установления справедливых цен на свою продукцию. Митинги в стране не утихают с конца ноября. Однако, правительство лишь бросило на борьбу с недовольными фермерами усиленные наряды полиции.