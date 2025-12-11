«Манчестер Сити» минимально обыграл «Реал» в матче ЛЧ по футболу

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Реал Мадрид» со счетом 2:1. Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Об этом пишет ТАСС.

Голы у гостей забили Нико О'Райлли (35-я минута) и Эрлинг Хааланд (43-я минута, с пенальти), а у хозяев – Родриго (28-я минута).

Это была 15-я встреча между командами в Лиге чемпионов. Теперь у каждой из них по пять побед, а еще пять матчей завершились вничью.

Всего после шести туров у «Манчестер Сити» 13 очков, а у «Реала» – 12. В следующем туре 20 января «Сити» предстоит сыграть на выезде с норвежской командой «Будё-Глимт», а «Реал» в тот же день примет «Монако».

Другие результаты игрового дня:

Копенгаген (Дания) – Вильярреал (Испания) – 3:2;

Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 0:3;

Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр) – 2:0;

Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия) – 2:0;

Байер (Германия) – Ньюкасл (Англия) – 2:2;

Боруссия Дортмунд (Германия) – Будё-Глимт (Норвегия) – 2:2.

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