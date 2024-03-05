Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года

ЕС откажется от украинского транзита газа с 2025 года. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение вызвано незаинтересованностью Брюсселя в продлении соглашения с Россией о поставках газа, которое истекает в конце декабря.

Несмотря на то, что цены на голубое топливо в Европе бьют рекорды, политики ЕС настроены оптимистично. По мнению представителей Венгрии, отказ от российского газа никак не отразится на энергетике центральных и западных регионов Европы. Балканские страны для поставок энергоресурсов давно используют турецкий поток, а западные государства перешли на более дорогой американский газ. Отказ Европы от украинского транзита приведет к дефициту бюджета самой Украины. На этом фоне абсурдными звучат заявления Брюсселя о тотальной поддержке Киева. По оценкам экспертов, страна получала около пяти миллиардов долларов ежегодно за переправку энергоресурсов в Европу.