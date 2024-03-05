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Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года

05 марта 2024 18:06
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ЕС откажется от украинского транзита газа с 2025 года. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение вызвано незаинтересованностью Брюсселя в продлении соглашения с Россией о поставках газа, которое истекает в конце декабря.

Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года-1

Несмотря на то, что цены на голубое топливо в Европе бьют рекорды, политики ЕС настроены оптимистично. По мнению представителей Венгрии, отказ от российского газа никак не отразится на энергетике центральных и западных регионов Европы. Балканские страны для поставок энергоресурсов давно используют турецкий поток, а западные государства перешли на более дорогой американский газ. Отказ Европы от украинского транзита приведет к дефициту бюджета самой Украины. На этом фоне абсурдными звучат заявления Брюсселя о тотальной поддержке Киева. По оценкам экспертов, страна получала около пяти миллиардов долларов ежегодно за переправку энергоресурсов в Европу.

# Международная политика

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