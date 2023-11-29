Евросоюз одобрил допфинансирование подготовки солдат для ВСУ

Страны-участницы объединения готовы потратить еще как минимум 194 миллиона евро на повышение квалификации украинских военных. При этом политики отметили, что за их счет уже удалось подготовить более 34 тысяч бойцов для Киева. Несмотря на это, Запад решил не останавливаться на достигнутом. На встрече министров иностранных дел НАТО глава дипломатии Евросоюза снова заверил Украину во всесторонней помощи.