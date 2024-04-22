Лавров сообщил, что Запад использует ДНЯО для давления на неугодные страны

Страны Запада уже давно пользуются Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для осуществления давления на страны, не входящие в Западный блок. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он отметил, что такие меры приводят к росту числа запросов на разоружение со стороны неядерных государств и инициатив некоторых стран-членов НАТО по укреплению контроля над ядерными вооружениями России и Китая.

Лавров также отметил, что подрыв системы контроля над оружием и ядерного противодействия негативно влияет на жизнеспособность ДНЯО, а проблемы, касающиеся его выполнения, продолжают расти. Он указал на блокировку проектов итоговых документов двух предыдущих циклов обзора договора западными странами.