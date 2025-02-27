Путин заявил, что контакты России и США вселяют надежду

Контакты с администрацией американского президента Дональда Трампа вселяют определенные надежды. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, информирует РИА Новости.

Путин отметил, что видит встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на решение огромного объема накопившихся проблем в мировой архитектуре. Но на Западе возобновление диалога между Российской Федерацией и Соединенными Штатами устраивает далеко не всех. Часть западных элит нацелена на продолжение нестабильности в мире. И эти силы будут предпринимать попытки сорвать или скомпрометировать этот диалог. «И мы это видим», – отметил Путин.

Российский лидер также отметил, что действия со стороны Запада привели к тому, что их внутреннее устройство начало разваливаться, в первую очередь там столкнулись с проблемами экономического характера.

Говоря об Украине, Владимир Путин отметил, что Российская Федерация никогда не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем.