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Путин высказался о переговорах России и США

27 февраля 2025 14:44
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Первые контакты с Америкой вселяют определенные надежды. Нынешние партнеры показывают прагматизм и реальный взгляд на вещи. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Путин отметил, что нынешние партнеры США отказываются от многих стереотипов и так называемых идеологических клише своих предшественников. А предшественники и привели к кризису всей системы международных отношений.

Президент РФ также отметил, что начавшийся диалог между Россией и США устраивает далеко не всех, его на Западе пытаются сорвать или скомпрометировать. «И нам необходимо учитывать и использовать все возможности дипломатии и спецслужб для недопущения подобных попыток», – сказал Путин.

 

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