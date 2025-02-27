Путин высказался о переговорах России и США

Первые контакты с Америкой вселяют определенные надежды. Нынешние партнеры показывают прагматизм и реальный взгляд на вещи. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Путин отметил, что нынешние партнеры США отказываются от многих стереотипов и так называемых идеологических клише своих предшественников. А предшественники и привели к кризису всей системы международных отношений.

Президент РФ также отметил, что начавшийся диалог между Россией и США устраивает далеко не всех, его на Западе пытаются сорвать или скомпрометировать. «И нам необходимо учитывать и использовать все возможности дипломатии и спецслужб для недопущения подобных попыток», – сказал Путин.