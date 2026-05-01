Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Ефремова с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста страны Александра Ефремова с днем рождения. Об этом сообщили пресс-службе Президента.

В поздравлении отмечается, что благодаря таланту, энергии и умению чувствовать запросы времени Ефремов заслужил признание и любовь зрителей. Его работы в кино и театре стали значимыми событиями в культурной жизни Беларуси.

Также подчеркнуто, что артист активно передает опыт молодому поколению и способствует развитию международных творческих связей. Лукашенко пожелал ему здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Фото: pixabay