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Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Ефремова с днем рождения

01 мая 2026 10:47
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Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Ефремова с днем рождения-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста страны Александра Ефремова с днем рождения. Об этом сообщили пресс-службе Президента.

В поздравлении отмечается, что благодаря таланту, энергии и умению чувствовать запросы времени Ефремов заслужил признание и любовь зрителей. Его работы в кино и театре стали значимыми событиями в культурной жизни Беларуси.

Также подчеркнуто, что артист активно передает опыт молодому поколению и способствует развитию международных творческих связей. Лукашенко пожелал ему здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Фото: pixabay

# общество # Александр Лукашенко

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