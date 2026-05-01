В Праздник труда улицы городов мира заполнили протестующие

Праздник труда – повод говорить о правах рабочих. Однако в некоторых странах власти предпочитают замалчивать проблемы на рынке труда и гражданам заявлять о них также не дают. Так в Турции первомайские шествия традиционно запретили и тем не менее люди вышли на митинги. В ответ полиция в Стамбуле применила силу. Десятки человек задержали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мизерный заработок и каторжные условия труда. К этому списку претензий добавилась война на Ближнем Востоке. Миллионы трудящихся по всему миру столкнулись с рекордным ростом цен на топливо и газ, а их доходы тают на глазах. Политический гнев обращен против Вашингтона и его союзников.

В столице Филиппин Маниле активисты прорвали полицейские кордоны у посольства штатов. Там они сжигали чучела президентов США и Израиля. Люди также требовали поднять оплату труда почти вдвое. Южная Америка тем временем бунтует против непопулярных экономических нововведений.

В Аргентине рабочие парализовали центр Буэнос-Айреса, выступая против попыток властей упростить увольнения и растянуть рабочий день до 12 часов. В Чили студентов разгоняли водометами за желание сохранить бесплатное образование. Венесуэльских демонстрантов, которые добивались повышения минимальной зарплаты, снова не пропустили к президентскому дворцу.