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В Праздник труда улицы городов мира заполнили протестующие

01 мая 2026 11:08
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Праздник труда – повод говорить о правах рабочих. Однако в некоторых странах власти предпочитают замалчивать проблемы на рынке труда и гражданам заявлять о них также не дают. Так в Турции первомайские шествия традиционно запретили и тем не менее люди вышли на митинги. В ответ полиция в Стамбуле применила силу. Десятки человек задержали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Праздник труда улицы городов мира заполнили протестующие-2

Мизерный заработок и каторжные условия труда. К этому списку претензий добавилась война на Ближнем Востоке. Миллионы трудящихся по всему миру столкнулись с рекордным ростом цен на топливо и газ, а их доходы тают на глазах. Политический гнев обращен против Вашингтона и его союзников. 

В столице Филиппин Маниле активисты прорвали полицейские кордоны у посольства штатов. Там они сжигали чучела президентов США и Израиля. Люди также требовали поднять оплату труда почти вдвое. Южная Америка тем временем бунтует против непопулярных экономических нововведений. 

В Аргентине рабочие парализовали центр Буэнос-Айреса, выступая против попыток властей упростить увольнения и растянуть рабочий день до 12 часов. В Чили студентов разгоняли водометами за желание сохранить бесплатное образование. Венесуэльских демонстрантов, которые добивались повышения минимальной зарплаты, снова не пропустили к президентскому дворцу.

В Праздник труда улицы городов мира заполнили протестующие-4

Нэнси Сульбарран, пенсионерка (Венесуэла):
Зачем нам повышение зарплаты? Потому что мы голодаем, мы истощены. У нас нет денег на лекарства. Если посмотреть вокруг, это пожилые люди, потому что молодые уехали отсюда. 

В Праздник труда улицы городов мира заполнили протестующие-6

Хорхе Сола, генеральный секретарь Конфедерации труда Аргентины:
Мы хотим свободу и социальную справедливость. Свободы нет, когда дома нет еды. Нет никакой свободы, если ребенок из трущоб не может закончить школу. Нет никакой свободы, когда человек из провинции не может приехать в столицу работать и искать работу. Это не свобода – отнимать у тех, у кого меньше всего, у тех, у кого ничего нет. 

На этом фоне Европа заранее готовится к худшему сценарию, где первомайские демонстрации нередко заканчивались насилием. Профсоюзы Франции, Италии, Испании и Великобритании уже призвали людей выходить на улицы. В ответ местные власти усилили полицейские наряды. Так, в Германии, где накануне отгремела Вальпургиева ночь, в центр Берлина стянули более 5 тысяч силовиков.

# Протесты

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