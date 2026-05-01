Азербайджан сообщил о приостановке сотрудничества с Европарламентом

Всестороннее сотрудничество Милли меджлиса Азербайджана и Европарламента приостановлено по всем направлениям, пишет ТАСС.

В том числе было принято решение о завершении участия парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз – Азербайджан и начале процедуры приостановления членства законодательного органа Азербайджана в Парламентской ассамблее Евронест.

Ранее азербайджанский парламент принял резолюцию «Поддержка демократической устойчивости в Армении».

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