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Азербайджан сообщил о приостановке сотрудничества с Европарламентом

01 мая 2026 10:42
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Азербайджан сообщил о приостановке сотрудничества с Европарламентом-0

Всестороннее сотрудничество Милли меджлиса Азербайджана и Европарламента приостановлено по всем направлениям, пишет ТАСС.

В том числе было принято решение о завершении участия парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз – Азербайджан и начале процедуры приостановления членства законодательного органа Азербайджана в Парламентской ассамблее Евронест. 

Ранее азербайджанский парламент принял резолюцию «Поддержка демократической устойчивости в Армении». 

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Фото: pixabay

# Международная политика

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