Европарламент ужесточил систему предоставления убежища

Реформа предусматривает ускоренную депортацию лиц, имеющих низкие шансы на получение статуса беженца. Причем решение будет приниматься прямо на границе. Также еврочиновники планируют снизить нагрузку на страны, расположенные на внешних границах ЕС. В этом поможет так называемый механизм перераспределения. То есть, например, если в Испанию приедет слишком много нелегалов, другие страны Евросоюза будут обязаны принять часть из них.