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Еврокомиссия подала иски против ряда стран ЕС из-за нарушений правил

12 декабря 2025 08:39
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Еврокомиссия подала в Суд Евросоюза иски против Португалии, Румынии, Ирландии и Польши из-за нарушений правил ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении Португалии и Ирландии выдвинуты обвинения в несоблюдении норм по очистке городских сточных вод. Румынии вменяется нарушение обязательств по контролю загрязнения воздуха. Польша некорректно перенесла в национальное законодательство нормы о процессуальных правах. Еврокомиссия требует устранить данные нарушения и добивается юридических мер в рамках судебной процедуры ЕС.

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