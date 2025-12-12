Еврокомиссия подала иски против ряда стран ЕС из-за нарушений правил

Еврокомиссия подала в Суд Евросоюза иски против Португалии, Румынии, Ирландии и Польши из-за нарушений правил ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отношении Португалии и Ирландии выдвинуты обвинения в несоблюдении норм по очистке городских сточных вод. Румынии вменяется нарушение обязательств по контролю загрязнения воздуха. Польша некорректно перенесла в национальное законодательство нормы о процессуальных правах. Еврокомиссия требует устранить данные нарушения и добивается юридических мер в рамках судебной процедуры ЕС.