Еврокомиссия подала иски против ряда стран ЕС из-за нарушений правил

Трамп: США не хотят тратить впустую время на разговоры по Украине

Встреча между США, европейскими странами и Украиной по мирному договору должна пройти в Париже. При этом президент Штатов заявил, что американская стороны примет в ней участие, если поверит, что есть шанс на достижение успеха, чтобы не терять времени.